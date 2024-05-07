Başkan Özçelik'ten kritik açıklamalar: Üç maymunu oynayamam

Alanya Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “1 Nisandan bugüne kadar geçen süre benim ve ekibimin öğrenme süreci. Öğrenme süreciyle birlikte bir takım çalışmalarımız var. Belediyede neler yapılabilir? Bizim yönetim anlayışımıza göre idareyi nasıl şekillendirebiliriz? Nerelerde hangi arkadaşlarımızı görevlendirebiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle her şeyiyle tamamlanmış bir Alanya Belediyesi yönetimini göreceğiz. Başladığımız günden bugüne kadar olan hızımızı biraz daha arttırıp, bir an önce rehabilitasyon yani bize göre iyileştirme dönemine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZÇELİK: DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR

Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Oba ve Mahmutlar mahallelerindeki satışı yapılacak arazilerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “2024 bütçesi önceki belediye başkanlığı döneminde planlanmış ve bütçelenmiş. 4.6 milyar TL bütçe planlanmış. Bütçenin olağan gelir öngörüsü 2.6 milyar TL. Yani bu 4.6 milyar TL’nin 2 milyar lirası arsa satışından elde edilecek şekilde planlanmış ve kayıtlara geçmiş. Devlette devamlılık esastır diyoruz. Geçmişin bütçesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu bütçeyi yeni belediye başkanı ve meclisi olarak masamızın üzerinde bulduk” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: İHTİYAC İÇİN SATILIYOR

Belediyenin araçlarının önceki dönemde para olmadığı için tamir bile ettirilemediğini belirten Başkan Özçelik, “Neden satıyoruz? İhtiyaç var ki, onun için satıyoruz. Temizlik İşleri'nde 47 aracımız var. Bunun 16 tanesi belediyemizin kasasında para olmadığı için tamir ettirilip hizmete devam ettirilememiş. Burada siyaset yapmıyorum. Hepsi resmi kayıtlı. Bu araçlar olmayınca 30 araçla, 47 araçlık temizlik hizmeti verilmeye çalışılıyor. Parça parası verip araçları tamir ettirememişiz. Biz geldiğimizden beri 9 tanesinin tamiri tamamlandı ve hizmete girdi. 6 tanesi hafta sonuna kadar hizmete girecek. Yine 6 tanesi için de bakım ve onarım yapılacak. Öncesinde sanayiden parça alamıyorduk. İnsanlar, Alanya Belediyesi’nden parça parası alamadığı için tamir hizmeti vermiyor. Fen İşleri'nde 12 tane aracımız Antalya’da. Koca koca kepçelerimiz parası ödenmediği için bir kısmının tamiri bitmiş alamamışız, bir kısmını ise daha adamlar başlamamış bile. Biz bunlardan bitenlerin 3 tanesini aldık, 2 tanesi hafta sonu geliyor. 7 tanesinin de tamir ve bakım çalışmaları başladı. Sanıyorum bu ay içerisinde bunları da alacağız" diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: BELEDİYENİN HALİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ

Devam eden işler ve gelen hakkediş faturalar ile önceden biriken toplam cari borcu özetleyen Başkan Özçelik, “Mali olarak 31 Mart itibariyle dışarıya da astığım gibi 1.1 milyar TL borcumuz var. Devam eden ve faturası gelmeye devam eden 350 milyon lira daha borcumuz var. Bunun üzerine emekliliği gelen veya herhangi bir sebeple ayrılanların kıdem tazminatları konmadı. Artı SSK’ya olan borçlar ödenmiyor ki bununla birlikte 2 milyar liranın üzerinde borcumuz var. 10 tane yer satmayalım,1 tane yer satalım dedik. Oraya da SSK ipotek koymuş ve dolayısıyla o yeri satamadık. Yeni belediye binasına 200 milyon liranın üzerinde borcumuz var. 100 milyon liranın üzerinde hak edişi yapılmış ve sisteme girmiş. 100 milyon liranın üzerinde ise daha iş bitiminde gelecek borç var. İyi olmuş, kötü olmuş demiyorum, yapılanlara eleştiri getirmiyorum. O kadar büyük bir binaya niye gerek vardı? Onu da bilmiyorum. Bittiğinde ise maliyeti 2 milyar TL’yi bulacak. İhale parasına bakmayın. Bittiğinde hepimizin cebinden 2 milyar TL para çıkmış olacak. Bu küçük bir para değil. Yapılmıştır ve bir an önce yapılıp bitirilmesi için arkadaşlarımla görüştük. Bir aksilik olmazsa Ağustos’ta biz burayı teslim alıp hizmetimize orada devam edeceğiz. Koskoca binayı yapmış ama 500-600 personelin aracını koyacak otoparkı yok. Bunu, planlama eksikliği olduğunu anlatmak için size söylüyorum. Grand Kaptan Otel'den Karayollarına kadar olan sahil kaldırımları yapılmış, insanlar kapımızda ‘battık, bitiyoruz’ diyorlar. 140 bin lira için çeklerini yazacaklardı ve gerekirse cebimizden veririz dedik, yazdırmadık. Şu an da herkes tarafından bu belediye sarmalanmış durumda ve bunu da hepimiz biliyoruz. Üç maymunu oynamaya gerek yok. Alanya Belediyesi’nin halini hepimiz biliyoruz. Hepimiz de biliyoruz ekstra bir kaynak yaratılmadan bu işin içinden çıkılmaz. Daha bir sürü yer sayarım, bir sürü yere koca koca borç sayarım” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: SİSTEME KAYNAK GİRMESİ LAZIM

Sistemin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özçelik, şunları söyledi, “Bu sistemin yürümesi için bu sisteme bir kaynak girmesi lazım. Kaynak girmesi için sizin bildiğimiz başka bir yöntem varsa onu yapalım. Biz garibin gurebanın parasını cebinden almadan, malı mülkü arsayı satmadan bu işin içinden çıkalım. Ben ve ekibimin bu yönde bildiği başkaca bir yöntem yok. Sizin varsa söyleyin. Bu buradan "evet" diye geçer ama üç gün sonra satmayız olur biter. Yeter ki "arsa satmadan şu geliri elde edersin Osman Özçelik" deyin bize yeter. Bunun bir sürü örneklerini sayarak zaman harcamak istemiyorum çünkü burada herkes bu durumu biliyor. Bundan dolayı böyle bir satış yapmak zorundayız. Şunun sözünü veriyorum. Kim olursa olsun 10 birim satış yapılacaksa, ekibimle 4 birim satış yapacağız. Az önce ilave ek önerilerde denetim için bana yetki verilmesi oylanacak. Bana yetki verildiğinde ben geçmişle ilgili bir takım şeyleri irdeleyeceğim ama onlar geçmişte kaldı."

BAŞKAN ÖZÇELİK: FESTİVALİ GEÇEN YILIN YARI FİYATINA YAPTIK

Başkan Özçelik konuşmasında, “Bizim ve ekibimizin bu aşamadan sonra işi fuzuli giderleri durdurmak olacak. Bir tane örnek vereceğim. Geçen Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın devamı niteliğinde Uluslararası Çocuk Festivali düzenledik. Bu festivalin parası geçen sene ödenenin tam yarısı. Rutin işlerimizi devam ettirip mümkün olduğunca da yeni borç oluşturmamak ve tasarruf yapmak adına çalışıyoruz. Dış finansmanlar bu iş götürebilir dediniz ama bana çok kısa sürede gemiyi batırmama görevi verildi. Gemi battıktan sonra ne yaparsanız yapın faydası yok. Dış finansmanla ilgili de çalışmalarımız başladı. İki sonraki Meclise yetişirse bilgilendireceğiz, yetişmezse de bilgilendirme yapacağız. Ama çok kısa sürede bu borcu ödemeliyiz ve yeni binaya taşınmalıyız" ifadelerine yer verdi.

8 YENİ MÜDÜRLÜK KURULACAK

Mecliste görüşülen diğer kararlarda; 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde Alanya Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2024 Avrupa Triatlon Kupası Alanya Organizasyonu için Avrupa Triatlon Federasyonu’na ödenecek ücretler ve federasyonların konaklama gibi giderlerinin ödenmesi için Alanya Belediye Başkanlığına yetki verildi. Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği’ne Meclis Üyeleri arasından 5 yıl süreyle asil üye olarak Sadık Dizdaroğlu, Utkan Hasan Eminoğlu vr Ayhan Baysal, yedek üye olarak ise Mahmut Köse seçildi.

CHP’li Meclis Üyesi Hasan Servet Ünlü söz alarak, “Belediye’deki yeni yapılanma ve ihtiyaçlar doğrultusunda, gelişen şartlara göre eksik birimlerin kurulması amacıyla toplam 8 tane yeni müdürlük kuruluşu öneriyoruz. Bunlar; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Turizm Müdürlüğü, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasını öneriyoruz” dedi. Başkan

Osman Tarık Özçelik konuyla ilgili, “Bu kuracağımız müdürlüklerin 2-3 tanesi geçmiş dönemde zorunlu olmasına rağmen bir şekilde kurulamamış. Biz bu zorunlulukları da tamamlamış oluyoruz" dedi. 8 yeni müdürlük kurulması önerisi Meclis tarafından kabul edildi.

Mahalli İdareler ve İşverenleri Sendikası’ndan Alanya Belediyesi olarak istifa edilmesi ve Merkezi Ankara’da bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’na üye olunması kararıyla ilgili Belediye Başkanlığına meclis tarafından yetki verildi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’E DENETLEME YAPTIRMA YETKİSİ VERİLDİ

Alanya Belediyesi CHP'Lİ Meclis Üyeleri Haydar Uyar, Hasan Servet Ünlü ve Faruk Konukçu tarafından, denetleme yaptırma konusunda Başkan Özçelik’e yetki verilmesi için bir önerge verildi. Önergede; “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında gerçekleşen yönetim değişikliği ile birlikte birden çok kanaldan gelen sözlü ve yazılı ihbarlar neticesinde geçmiş döneme ait Belediye faaliyetleri, hesap ve harcamalar, araçlar ve demirbaşların durumları incelenmiş, bir takım usulsüzlükler ve ihmaller tespit edilmiş olup, detaylı bir inceleme gerektiğine karar verilmiştir. Bu sebeple Alanya Belediyesi’nde tüm her türlü sürecin özel veya resmi kurum ve kuruluşlarca denetlenmesine Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e yetki verilmesine dair önergemizi takdirlerinize arz ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Osman Tarık Özçelik ise konuyla ilgili, “Bildiğiniz üzere bu şirketler komple belediyeyi denetleyebilir. Bununla ilgili yetki istiyorum. Dışarıdan üçüncü bir göz denetleme yapacak. Belediyemiz bağımsız denetçilerle sözleşme yapacak ve üçüncü bir göz alarak denetleme yapacaklar” dedi.

Ayrıca Alanya Belediyesi’nin Litvanya’daki kardeş şehri Trakai’de gerçekleştirilecek festival kapsamında Belediyeye gelen davete, Meclis Üyeleri Sadık Dizdaroğlu ve Hasan Servet Ünlü’nün katılması kabul edildi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN FISTIKLI LİMONATA TESCİL TEŞEKKÜRÜ

Alanya’nın yaz-kış ayırt edilmeksizin severek tüketilen içeceği ‘Fıstıklı Limonata’ Alanya Belediyesi tarafından yapılan girişimler sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmişti. Konuyla ilgili emeği geçen isimlere teşekkür eden Başkan Özçelik, “Fıstıklı limonata bildiğiniz üzere tescillendi. Bu Alanya Belediyesi tarafından tescil ettirilmiştir. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.