Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl itirafı geldi: 'Onu yemeye başladım'

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Kısa süre sonra ' aşk yeniden' diyen ikili, Şubat 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelikleri de uzun sürmeyen ünlü çift, 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.

"İLİŞKİLERDE ÇOK ZORUM"

'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan 34 yaşındaki güzel, "İlişkilerde çok zorumdur. Beni idare edebilmek çok zordur" itirafında bulunurken, biten evlilikleri ve eski eşi hakkında dikkat çeken sözler söyledi.

"BARIŞMAMAYI GEREKTİRECEK BÜYÜK BİR ŞEY YOKTU"

Akçıl'ın "Gittim özür diledim. Romantik bir ortamda hemen ikna ettim ve barıştık" şeklindeki sözleri hatırlatılan Kıratlı, "Dönmek için hemen ikna oluyorsun" yorumunu değerlendirdi.

Ünlü oyuncu, "Kandırmış sizi, öyle olmadı (gülüyor). O kadar çabuk ikna olmadım. Onun öncesi bayağı bir vardı. Sinan'la tekrar başlamamın en büyük sebeplerinden biri birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Yani barışmamamı gerektirecek çok büyük bir şey yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, yalan, aile içi büyük kavga... Bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİNİN BİTMESİ İÇİN EN BÜYÜK SEBEP!"

''İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Bu durum ya ikisini çok iyi besler, çok acayip bir şey çıkar ama o nadirdir. Ya biri çok beslenir, diğeri körelir. Biri birinin ilhamı olur, diğeri olamaz. Bizde biraz böyleydi. Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım. Bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik, kavga var. O beslenebiliyordu. Ben oyuncu olarak bir noktadan sonra beslenememeye başladım ve işime aşık bir kadın olduğum için ilişkime çok yansıttım. Onu yemeye başladım. O üretiyor, müthiş bir şey ama ben üretemiyorum. Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep.''

"İLİŞKİMİZ SİNAN'A YARADI"

Emrah ile başrolü paylaştığı 'Aşk ve Mavi' dizisi sonrası gelen birçok teklifi geri çevirdiğini belirten Burcu Kıratlı, "Sinan'ın popçu olması, bizim bu kadar magazin önünde olmamız, o popçu olduğu için ona yaradı. Ben oyuncu olduğum için, işim bir karaktere inandırmak. Seyirci bunu ayırabilecek zekada ama yine de onun ayarını bulmak lazımdı. Ben o anda dengeleri biraz kaçırdım. Gelen proje tekliflerinden birini kabul etseydim bu kadar olmayacaktı. 'Biraz daha beklemek istiyorum' düşüncesi ilişkime de yansıdı. Reytingi yüksek bir işten çıkmıştım, İstanbul'a döndüğümde çok fazla teklif gelmişti. 'Daha iyi gelir mi?' derken tren kaçtı" şeklinde konuştu.

Kaynak: MİLLİYET