- Asayiş

Katliam gibi kaza böyle geldi! Saniye saniye yansıdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'te 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın dakikalar öncesine ait görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, çimento yüklü aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı anlar yer aldı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken beton mikseri sürücüsü ise tutuklandı.

Katliam gibi kaza böyle geldi! Saniye saniye yansıdı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'te İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde dün (6 Mayıs) katliam gibi kaza meydana geldi. Latif Örs'ün kullandığı 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş idaresindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü araç çarpıştı.

Kazada aralarında öğrencilerin de 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastaneye kaldırılan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen Göğüş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ KAMERADA

Diğer yandan; kazadan saniyeler öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeyken sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı anlar yer aldı.

ÖLENLERİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı.

Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA

# Bir, Yer, eğitim, araç, ilgili, kişi, kaza, Devlet

07 May 2024 - 17:06 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi mask
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi
Park halindeki kamyon canını aldı mask
Park halindeki kamyon canını aldı
Yola fırlayan çakal zincirleme kazaya neden oldu mask
Yola fırlayan çakal zincirleme kazaya neden oldu
Aile faciası! Baba, önce eşi ve oğlunu sonra ise kendini vurdu mask
Aile faciası! Baba, önce eşi ve oğlunu sonra ise kendini vurdu
'Güvenilir gıda için sıkı denetim şart' mask
'Güvenilir gıda için sıkı denetim şart'
Günübirlik kiralanan evler mercek altında mask
Günübirlik kiralanan evler mercek altında
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber