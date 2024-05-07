Katliam gibi kaza böyle geldi! Saniye saniye yansıdı

Gaziantep'te İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkiinde dün (6 Mayıs) katliam gibi kaza meydana geldi. Latif Örs'ün kullandığı 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş idaresindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü araç çarpıştı.

Kazada aralarında öğrencilerin de 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastaneye kaldırılan beton mikserinin sürücüsü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen Göğüş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZADAN SANİYELER ÖNCESİ KAMERADA

Diğer yandan; kazadan saniyeler öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeyken sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı anlar yer aldı.

ÖLENLERİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı.

Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA