Türkiye’nin ilk 'yapay zeka’ destekli diş muayenesi Eskişehir’de yapıldı

TÜRKİYE’de ilk kez Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan, ‘Yapay Zeka’yla Radyolojik Görüntü Analizi Projesi’ ile hastanın rahatsızlığı, saniyeler içerisinde belirlenebilecek. Muayene ve teşhis süresini kısaltan uygulama ile hekimlerin daha çok hastaya hizmet vermesi hedefleniyor.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte yaklaşık 6 ay boyunca üzerinde çalıştıkları ‘Yapay Zeka’yla Radyolojik Görüntü Analizi Projesi’ ile hastalara hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle geliştirilen proje ile ağız ve diş rahatsızlığı ile hastaneye gelen hastaların, çekilen panoramik diş röntgeninde çıkan sonuçlarının sisteme yüklenmesi ile yapay zeka modülü devreye girerek, röntgen sonucunu saniyeler içerisinde analiz edecek. Bu sayede de hastalığın ne olduğu teşhis edilecek. Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, yapay zeka modülünün proje aşamasında yola çıkılırken hastalara tanı, teşhis noktasında daha kolay analiz yapılması ve bununla ilgili de sonrasında tedavi planlamasının daha rahat olabilmesini amaçladıklarını söyleyerek, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte bu projeyi geliştirdik ve Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle bu projeyi hastanemizde uyguladık. Yaklaşık 6 ay süren bir çalışma, son 2 aydır da pilot hastane olarak uyguluyoruz. Buradaki süreç hastaların bilindiği üzere ‘panoramik röntgen’ denilen hastanın tüm ağız yapısını gösteren, diş ve çevre dokularını gösteren yapıların, yapay zekayla analizi, çürük, eksik dişler, sonra bunlara destek olacak şekilde bunların teşhisinin yapılıp, tedavi planlamasını kısaltmayı amaçladık” dedi.

‘AMAÇ, KISA SÜREDE DAHA ÇOK HASTAYA HİZMET VEREBİLMEK’

Projeyle birlikte muayene süresinin kısalacağına dikkat çeken Gördeli, “Hastanın baktığımızda normalde muayene süreci 3 ile 5 dakikalık bir süreci, dijital analizle birlikte nerdeyse sıfıra yakın belki de hastanın teşhisini anlık olarak yapabilecek seviyeye düşürdük. Burada günlük olarak 20 hasta üzerinden planlarsak bir hekimin muayenesini, 5’er dakika olarak düşündüğümüzde100 dakika yapar. Hastanın teşhisini kısaltıp, tedavisine zaman ayırmasını sağladık. Bu şekilde hekimlerimiz hastaya daha çok vakit ayırıyor, daha çok hastanın tedavisini planlayabiliyor, daha çok hastaya hizmet verebiliyor” diye konuştu.

‘TEŞHİS KOYMA SÜREMİZ 1-2 DAKİKAYA DÜŞTÜ’

Projenin, doktorların iş yükünü ve yoğunluğunu hafifleteceğini belirten Dt. Dilem Ayanlar Sağlar da “Bu uygulama yapay zekanın röntgen teşhislerimize yardımcı olması amaçlanarak kuruldu ve tedaviye yönelik de bize bilgilendirme yapıyor. Uygulamada hasta muayenesinde çekilen röntgen bize analiz olarak düşüyor. Hastanın ağzındaki bütün mevcut durumu bize yansıtıyor. Bu bizim muayene süremizi de kısalttı, teşhis koymamızı hızlandırdı. Günlük bakılan hasta sayısı çok fazla olduğu için, devlet hastanelerinde süreci hızlandıran bir uygulama oldu bizim adımıza. Şu anda pilot uygulama ama biraz düzenlemeler getirilerek, giderek düzeltildi ve hızlandırıldı. Şu anda hastaya bakıp teşhis koyma süremiz, 5 dakikadan 1-2 dakikaya düştü. Bu bizim yoğun çalışan hastanelerde bize zaman kazandıran bir uygulama oldu. Yapay zekanın doğruluk payı, yüzde 95’in üzerinde, çünkü çok kısıtlı bir yanılma payı var. Bu yanılma payı da hastanın röntgen esnasında kıpırdaması ya da röntgen cihazındaki bir hataya bağlı olarak röntgenin iyi çıkmamasından kaynaklı olabiliyor. Onun dışında yüzde 100’e yakın bir doğruluk payı var bile diyebilirim” ifadelerini kullandı.