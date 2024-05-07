Alanya polisi vatandaşları bilgilendirdi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek vatandaşları güvenlik bilinci ve anlayışının oluşmasını sağlamak amacı ile Alanya’da, “Toplum Destekli Polislik Hizmetleri ”çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Farkında Ol, Oltaya Gelme” projesi kapsamında Şekerhane Mahallesi’nde bulunan esnaflara ve vatandaşlara sanal ortamda ve iletişim yoluyla olası dolandırıcılık olayları hakkında farkındalık oluşturmak ve mağdur olmalarını önlemek amacıyla, bilgilendirme yapıldı. “Suç Eşyasını Satın Alma” projesi kapsamında ise Şekerhane ve Hacet Mahallesi’nde bulunan ikinci el eşya satan işletme sahiplerine, çalışanlarına ve müşterilerine suçtan elde edilen ve ekonomik değeri olan malı satın alıp mağdur olmamaları amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.