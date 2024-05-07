Alanya polisi vatandaşları bilgilendirdi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlu ile daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve önleyici tedbirlerin alınmasına toplumu dahil ederek vatandaşları güvenlik bilinci ve anlayışının oluşmasını sağlamak amacı ile Alanya’da, “Toplum Destekli Polislik Hizmetleri ”çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Farkında Ol, Oltaya Gelme” projesi kapsamında Şekerhane Mahallesi’nde bulunan esnaflara ve vatandaşlara sanal ortamda ve iletişim yoluyla olası dolandırıcılık olayları hakkında farkındalık oluşturmak ve mağdur olmalarını önlemek amacıyla, bilgilendirme yapıldı. “Suç Eşyasını Satın Alma” projesi kapsamında ise Şekerhane ve Hacet Mahallesi’nde bulunan ikinci el eşya satan işletme sahiplerine, çalışanlarına ve müşterilerine suçtan elde edilen ve ekonomik değeri olan malı satın alıp mağdur olmamaları amacıyla bilgilendirme yapıldı.