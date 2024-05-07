07 May 2024 - 16:41- Gündem G:

ALTSO’dan Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTSO öncülüğünde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılacak olan yoğun bakım ünitesi için Antalya Valisi Hulusi Şahin ile protokol imzaladı.

ALTSO’dan Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi mask
ALTSO’dan Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi
ALTSO’dan Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi
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Protokol töreninde, Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler de hazır bulundu. Protokol töreni sonrası bir açıklama yapan Başkan Erdem, Alanya ekonomisi için yapılan çalışmaların yanı sıra toplumu ilgilendiren sorunların çözümü için de çalıştıklarını ifade etti.

ALTSO’dan Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi

ERDEM: “SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Başkan Erdem’in açıklaması şu şekilde: “Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapmayı taahhüt ettiğimiz, her yaştan insana hizmet edecek yoğun bakım ünitesi için Antalya Valimiz Sn Hulusi Şahin ile protokol imzaladık. Başhekimimiz Doç. Dr. Yılmaz Güler ile Antalya İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Evren Ekingen’in de yer aldığı protokol töreninde, yoğun bakım ünitesini hızlı bir şekilde hastanemize kazandıracağımızı ifade ettik. Odamız öncülüğünde çok sayıda hayırseverin de destek vereceği yoğun bakım ünitesi; hastanemizde oluşan yoğunluğu bir nebze olsun azaltıp, nitelikli sağlık hizmetine de büyük katkı sunacaktır. Alanya ekonomimiz için yaptığımız çalışmaların yanı sıra ALTSO olarak vatandaşlarımız için de sorumluluğumuzun farkındayız. Alanya’mız yararına yapılacak her çalışmaya, Alanya’mızı kalkındıracak her projede elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.”

ALTSO’dan Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi

ERDEM’E TEŞEKKÜR

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise yoğun bakım ünitesinin yapımını üstlenen Başkan Erdem’e teşekkür ederek, “ALTSO Başkanımız Eray Erdem’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde yoğun bakım ünitesini hastanemize kazandıracağız” dedi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler de Başkan Erdem’e yoğun bakım ünitesi için teşekkür ettiler.

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07 May 2024 - 16:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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