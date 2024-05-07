07 May 2024 - 16:34- Magazin G:

Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...''

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Oyuncu Merve Boluğur gayrimenkul yatırımı için arsa arayışında olduğunu açıkladı.

Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...'' mask
Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...''
Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...''
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2006 - 2007 yılları arasında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisinde hayat verdiği 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü  oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdiğinden beri ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...''

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim son olarak Serdar Ortaç ile fotoğrafını paylaşmış ve yeni bir şarkı için görüşme aşamasındayız demişti.

Merve Boluğur şimdi de yatırımlarıyla gündem oldu. Boluğur, yakın dostu iş insanı Medet Anlı ile bir araya geldi.

Merve Boluğur yatırım için arsayı seçti! ''Hem tatil yapacağım...''

YATIRIM TERCİHİNİ AÇIKLADI

Boluğur, "Yazın hem tatil yapacağım hem de arsa arayışım var. Medet inanılmaz bir beyin. Ondan fikir alıyorum. Kendisinin Bodrum ve Antalya'da inşaatları var. İstanbul'da da arayışım devam ediyor. Deneyimlerinden faydalanacağım" dedi.

Ünlü isim, "Bodrum'u istiyorum. Yurt dışı olarak saymakla bitmeyecek yerler var. Bu yaz herhalde Bodrum'dayım" dedi.

Kaynak: MYNET

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07 May 2024 - 16:34 - Magazin

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