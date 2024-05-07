07 May 2024 - 16:17- Gündem G:

Alanya'da öğrencilere trafik bilinci projeleri anlatıldı

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik "Polis Mesleğini Tanıtma" ve "Ailemin Trafik Polisiyim" projeleri kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında detaylı bilgiler verilirken, ailelerine de önemli uyarılar yapıldı.

Alanya'da öğrencilere trafik bilinci projeleri anlatıldı mask
Alanya'da öğrencilere trafik bilinci projeleri anlatıldı
Alanya'da öğrencilere trafik bilinci projeleri anlatıldı
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yönelik yürüttüğü " Polis Mesleğini Tanıtma" ve "Ailemin Trafik Polisiyim" projeleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve liseleri ziyaret ederek bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’da bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu ve Cikcilli Mehmet Emine Öncü İlkokulu ile Parla Yüksel İlkokulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

Alanya'da öğrencilere trafik bilinci projeleri anlatıldı

POLİS MESLEĞİNİ TANITMA PROJESİ

"Polis Mesleğini Tanıtma" projesi kapsamında, öğrencilere polislik mesleği ile ilgili detaylı bilgiler verildi ve öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. "Ailemin Trafik Polisiyim" projesi çerçevesinde ise, öğrencilere ve ailelerine trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Araç içinde emniyet kemeri takılması, hız ihlali yapmamanın önemi, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu kullanımının trafik güvenliğini nasıl etkilediği gibi konular ele alındı. Ayrıca, ailelerinin trafik polisi olarak kabul edilerek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Alanya'da öğrencilere trafik bilinci projeleri anlatıldı

EVDE, OKULDA PARKTA GÜVENDEYİM PROJESİ

"Evde, Okulda Parkta Güvendeyim" projesi kapsamında ise, öğrencilere ev içinde ve dışında, okul yolunda, park ve bahçelerde güvenli olmaları için gerekli önlemler anlatıldı.

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07 May 2024 - 16:17 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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