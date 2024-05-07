Nihat Doğan eşiyle boşanıyor

Türk müzik dünyasının isimlerinden Nihat Doğan'ın özel hayatı, son dönemde evliliği ve şimdi de boşanma süreciyle gündemde yer alıyor. Nihat Doğan, 2022 yılında İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlenmiş, bu evlilikten kısa süre sonra oğulları Amin Badıkan dünyaya gelmişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. İki yıl önce evlenen çiftin boşanma kararı aldığı ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi.

KONSERLERDEN SONRA KISKANÇLIK KRİZİ

Evlilikleri boyunca çeşitli kıskançlık krizleriyle gündeme gelen çift, son olarak Nihat Doğan'ın konserlerinden sonra evde yaşanan kıskançlık krizleri nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı. Arzu Doğan, boşanma davasını açtıktan sonra sosyal medya hesaplarından Nihat Doğan ile çekilmiş tüm fotoğrafları kaldırdı, yalnızca oğlu ile olan fotoğrafları hesabında bıraktı.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; boşanma süreciyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. İddialara göre, Nihat Doğan eşi ve oğlunun yaşaması için bir evin tapusunu Arzu Doğan'a vererek nafaka ve tazminat konularında anlaşmaya vardı. İkilinin boşanma kararı, özellikle Nihat Doğan'ın "Aman Güzel Yavaş Yürü" adlı single çalışmasında mankenlerle kamera karşısına geçmesi ve bu durumun Arzu Doğan tarafından rahatsızlıkla karşılanması sonrası yaşanan kıskançlık kriziyle zirveye ulaştı.

Boşanma, Nihat Doğan'ın kariyerindeki ve özel hayatındaki dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçerken, çiftin oğlu Amin Badıkan'ın velayeti ve geleceği ile ilgili süreç ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: KARAR