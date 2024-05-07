Siirt’te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü

SİİRT merkez ile Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle sebze fidesi dikili arazilerle fıstık bahçeleri zarar gördü.
Baykan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle, Ulaştı köyündeki sebze fidelerinin ekili olduğu araziler zarar gördü. Dolu, kent merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde bazı bölgelerde ise fıstık ağaçlarına zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede zararın tespiti için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.