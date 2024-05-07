07 May 2024 - 16:06- Magazin G:

Oyuncu Nebahat Çehre'den üzen haber: Hastaneye kaldırıldı

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Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu karakteri Nebahat Çehre, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Nebahat Çehre'den üzen haber: Hastaneye kaldırıldı mask
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Oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 80 yaşındaki usta oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda kalbine stent takıldı.

Çehre, bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Çehre'den hayranlarına müjdeli haber de geldi.

YAKINDA YENİ PROJELERLE GERİ DÖNECEK

Usta oyuncu, "Sağlık durumum iyi. Evde dinleniyorum. Yakında yeni projelerle karşınızda olacağım" diyerek hayranlarını sevindirdi.

AŞK-I MEMNU İLE HAFIZALARA KAZINDI

Çehre, en çok Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazındı. Uzun yıllardır Türk sinemasına ve dizilerine önemli katkılarda bulunan Çehre, hala aktif olarak oyunculuğa devam ediyor.

Kaynak: KARAR

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07 May 2024 - 16:06 - Magazin

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