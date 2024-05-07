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Alanya’da yaz öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki’de kış aylarında bozulan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor

Alanya’da yaz öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması mask
Alanya’da yaz öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında bozulan yollarda çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki’de kırsal mahallelerinin yanı sıra yayla yollarında da yoğun bir çalışma yapılıyor. Yağış, heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yollar kepçe yardımıyla temizlenerek önce dolgu ardından asfalt ile kaplanıyor. Ekipler, yayla mevsiminin başlamasıyla vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için yollarda bakım ve onarım da yapıyor. Bu kapsamda Alanya'daki Sapadere, Çamlıca ve Beyreli mahalleleri grup yolunda göçük olan ve bozulan yolda çalışmalar başlatıldı. Kırsal alan ekipleri, Kargıcak, Beyreli ve Cikcilli yaylaları ile Gündoğmuş Yeniköy, Çamlıalan ve Kadıyakası yollarında toprak dolgu, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Akseki Ceceler-Karakışla grup yolunun ise bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Gündoğmuş’ta da yol bakım çalışmalarının yanı sıra dar ve engebeli yollarda genişletme ve asfalt çalışması yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, Antalya, cikcilli

07 May 2024 - 15:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi ,  Ramazan Özdemir

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