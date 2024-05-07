Alanya’da yaz öncesi yollarda bakım ve onarım çalışması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında bozulan yollarda çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya, Gündoğmuş ve Akseki’de kırsal mahallelerinin yanı sıra yayla yollarında da yoğun bir çalışma yapılıyor. Yağış, heyelan ve göçük nedeniyle bozulan yollar kepçe yardımıyla temizlenerek önce dolgu ardından asfalt ile kaplanıyor. Ekipler, yayla mevsiminin başlamasıyla vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için yollarda bakım ve onarım da yapıyor. Bu kapsamda Alanya'daki Sapadere, Çamlıca ve Beyreli mahalleleri grup yolunda göçük olan ve bozulan yolda çalışmalar başlatıldı. Kırsal alan ekipleri, Kargıcak, Beyreli ve Cikcilli yaylaları ile Gündoğmuş Yeniköy, Çamlıalan ve Kadıyakası yollarında toprak dolgu, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, Akseki Ceceler-Karakışla grup yolunun ise bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Gündoğmuş’ta da yol bakım çalışmalarının yanı sıra dar ve engebeli yollarda genişletme ve asfalt çalışması yapılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.