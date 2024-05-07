07 May 2024 - 15:27- Asayiş G:

Liselilerin tekmeli ve bıçaklı kavgası kanlı bitti

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Siirt'te liseli öğreciler birbirine girdi. İki grup arasında okul çıkışı çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Liselilerin tekmeli ve bıçaklı kavgası kanlı bitti mask
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Okuldan çıkan lise öğrencisi iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 YARALI

Kavgada Ali U. (16), karnına aldığı bıçak darbesiyle, Mazlum S. (16) ve Doğan S. (16) ise baş ve çeşitli yerlerine aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali U.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bazı öğrenciler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis

07 May 2024 - 15:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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