Antalya ve Alanya'da fişlerinizi kontrol edin; fazla ücret alınmış olabilir

Restoranlarda bahşiş vermeyen müşterilere yansıtılan servis ücreti krize neden oldu. Uzmanlar yasal olmayan bu uygulama hakkında vatandaşların dikkatli olmalarını uyardı. Antalya ve Alanya'da ise restoranlar ise böyle bir olmadığını söylediler.
Son dönemde sosyal medyada fişlerde görülen hizmet bedeli adı altındaki ekstra ücretlere tepki büyüyor. Alanya'da da olup olmadığı merak edilirken konunun uzmanlarından açıklama gecikmedi. Büyükşehir ve Ege Bölgesi'ndeki bazı mekanlarda olduğunu ama Alanya'da böyle bir uygulamanın olmadığı bilgisi aktarıldı. Hizmet sektöründeki hizmet adı altında ekstra ücret alınmasının doğru olmadığını aktararak yasal olmayan bu uygulamanın bir an önce ülke genelinde kaldırılmasını talep ettiler.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.