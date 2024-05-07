Antalya ve Alanya'da fişlerinizi kontrol edin; fazla ücret alınmış olabilir

Restoranlarda bahşiş vermeyen müşterilere yansıtılan servis ücreti krize neden oldu. Uzmanlar yasal olmayan bu uygulama hakkında vatandaşların dikkatli olmalarını uyardı. Antalya ve Alanya'da ise restoranlar ise böyle bir olmadığını söylediler.

Son dönemde sosyal medyada fişlerde görülen hizmet bedeli adı altındaki ekstra ücretlere tepki büyüyor. Alanya'da da olup olmadığı merak edilirken konunun uzmanlarından açıklama gecikmedi. Büyükşehir ve Ege Bölgesi'ndeki bazı mekanlarda olduğunu ama Alanya'da böyle bir uygulamanın olmadığı bilgisi aktarıldı. Hizmet sektöründeki hizmet adı altında ekstra ücret alınmasının doğru olmadığını aktararak yasal olmayan bu uygulamanın bir an önce ülke genelinde kaldırılmasını talep ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi