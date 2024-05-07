Milyonlarca emeklinin Temmuz maaşında büyük tehlike

TÜFE verileri doğrultusunda, emekli ve memur maaşları için belirlenen 4 aylık enflasyon oranı, önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayında %6,70, şubat ayında %4,53 ve mart ayında %3,16 artan Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan ayında %18,70’e yükseldi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artışı belirliyor.

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarını merakla bekliyor. Hükümet, emekli zammını kök maaşa göre uygulamaya devam ediyor. Ancak, önümüzdeki dönemde emeklileri bekleyen riskler bulunuyor.

Emeklilere ve memurlara Temmuz ayında rutin ara zam yapılacak. İşçilere ve SGK emeklilerine ise son altı ayın enflasyon oranı kadar zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farkı düşüldükten sonra enflasyon zammı uygulanacak. Ancak, bu artışlarda iki önemli tehlike söz konusu.

Emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

Memur ve emekli maaşlarındaki iki önemli riski sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, kök aylık nedeniyle Temmuz ayında bazı emeklilerin maaşlarında artış olmayabileceğini belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullanarak uyarısını sürdürdü: “Dört aylık resmi enflasyon %18,7 olarak açıklandı. Altı aylık resmi enflasyonun en az %25 olması bekleniyor. Temmuz ayı, emeklilerin zam alacağı bir dönem olabilir ancak iki önemli tehlike var. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylık tehlikesi… İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yasa gereği Temmuz ayında geçmiş altı aylık resmi enflasyon oranında zam alacaklar ancak bu zam emeklilerin kök aylıklarına yapılacak. Halen kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emeklilerin (dosya bazında) aylıkları 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Aradaki farkı Hazine ödüyor.”

Çelik, memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz ayında enflasyonun altında zam alacağını belirtirken, Ocak ayında yapılan %15’lik zammın altı aylık resmi enflasyondan düşüleceğini ifade etti. Böylece Temmuz ayında resmi enflasyonun %25 olması durumunda, memurların yaklaşık 5,5 puan altında zam alacaklarını vurguladı.

Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Memurlar ve memur emeklileri, tartışmalı TÜİK enflasyon oranının bile altında zam alamayacaklar.”