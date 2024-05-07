Skoda ekibi markanın yeni modellerini Prag’ta inceledi

Skoda otomobillerinin Türkiye genelindeki tüm bayi ve şirket üst düzey yöneticilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik heyet, Çekya'nın başkenti Prag’a bir ziyaret gerçekleştirerek markanın yeni modellerini inceledi.

Skoda otomobillerinin Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv / Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, Prag’ın ünlü restoranında heyet onuruna verilen yemekte Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile bir araya geldi. Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden biri olarak da tanınan Ahmet Yüce, Kulüp Başkanı Dursun Özbek’in Egemen Bağış’a gönderdiği tüm oyuncuların imzalarını taşıyan formayı hediye etti.

“İLİŞKİLERİMİZİN ARTARAK SÜRECEĞİNE DE İNANCIM TAMDIR”

Skoda Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, “Öncelikle bizleri şereflendiren Prag Büyükelçimiz, Devlet ve Avrupa Birliği Eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış Beyefendi'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Ülkemizi Çekya’da başarıyla temsil eden Büyükelçimiz, görevine başladığı tarihten bu yana 2 ülke ilişkilerinin gelişmesi yönünde çok önemli adımlar atmıştır. Sayın Büyükelçimizin yoğun çabalarıyla Çekya ile ikili siyasi, ticari ve sosyo-kültürel ilişkilerimizin artarak süreceğine de inancım tamdır. Tüm bu çalışmalarından ötürü Sayın Büyükelçimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Büyükelçimiz göreve başlamadan önceki 7-8 yıl boyunca iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyrederken, kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hacmi arttırma ve 5 milyar dolar hedefini tutturma talimatı çerçevesinde çok yoğun çaba harcadı. Bu çabaların sonucunda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6.5 milyar doları yakaladı” ifadelerini kullandı.

“BU GÜZİDE ESERİN SPONSORU OLMAKTAN GURUR DUYDUK”

Yüce, “Sayın Büyükelçimizin yoğun çabalarıyla Çekya’nın önde gelen holdinglerinden ‘PPF Holding’e ait Skoda Grubu, ülkemizde yerleşik Temsa Şirketi’nin yüzde 50’sini satın almıştır. Sayın Büyükelçimizin Çek devlet ve iş dünyasının adeta tüm önde gelen şahsiyetleri ile kurduğu ilişkiler de göğsümüzü kabartıyor. Sayın Büyükelçimiz, Prag’da şanlı bayrağımıza yakışan yeni ve görkemli bir Büyükelçilik binasını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, Büyükelçiliğin kapılarını ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza açmıştır. Prag’da Sayın Büyükelçimiz sayesinde ‘Toplum-Devlet barışının’ tesis edildiğine şahit olmak şahsım adına gurur vericiydi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü kutladığımız 2023 senesi ile Türkiye ve Çekya arasında 1924 yılında tesis edilen diplomatik ilişkilerin yüzüncü yıl dönümü anısına, 2025 yılında yüz yaşına girecek olan, Prag Büyükelçiliği Konut Binası hakkında Sayın Hanımefendi Beyhan Bağış’ın öncülüğünde ve koordinasyonunda hazırlanan prestij kitabı, Türkiye-Çekya ilişkilerinde kalıcı bir eser olarak tarihe geçti. Yüce Auto Skoda olarak, bu güzide eserin sponsoru olmaktan gurur duyduk” diye konuştu.

“SAYIN BÜYÜKELÇİMİZE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Türk-Çek dostluğu açısından kazandırdıkları eserler için Büyükelçi Bağış’a teşekkür eden Yüce, “Sayın Büyükelçimizin Çek Cumhuriyeti Parlamentosu'ndaki girişimleri neticesin de ise, Çek parlamentosundaki tüm partilerin temsil edildiği ve hükümet partisinden (ODS) bir üyenin başkanlığını yürüttüğü ‘Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu’ kuruldu. Keza Sayın Büyükelçimizin yoğun çabalarıyla Türkiye-Çekya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. Yıl dönümü vesilesiyle Prag 6 bölgesinde ‘Türk-Çek İşbirliği Parkı’nın inşa edilmesi kararlaştırıldı. Avrupa’nın göbeğinde inşa edilecek olan ve hepimizi gururlandıracak parktaki panolarda, diplomatik ilişkileri bir asır önce başlatan Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Tomas Masaryk ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe geçmiş sözlerine yer verilecek. Türk-Çek dostluğu açısından bu kalıcı eseri kazandırdıkları için Sayın Büyükelçimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“SATIŞLARIMIZI 45 BİN ADET SEVİYELERİNE TAŞIYACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Hedefleri ile ilgili konuşan Yüce, “Şimdi hedefimiz büyük bir aile anlayışı oluşan bu birliktelikte ve ortaklıkta sağlam duvarımıza bir tuğla koyan hepimizin ortak amacı markamızı daha da ileriye taşımaktır. Ayrıca bir konuda daha sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar birçok kurum ve kuruluştan sayısız ödül aldım. Bunlar içinde beni en çok mutlu eden ve gurur veren iki ödül markamızı doğrudan ilgilendiriyor. Bunlardan ilki, ticari yaşamda olduğu kadar sosyal hayata ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik atılan adımlardan ötürü 30 yıl aradan sonra şahsıma layık görülen Çekya Dışişleri Bakanlığı “Diplomasi Liyakat Madalyası” oldu. Sayın Büyükelçimizin söz konusu madalyayı aldığım dönemdeki yoğun desteklerini unutmam mümkün değildir. Nitekim bu madalyayı almamda ticari başarılarımız kadar, Türkiye ve Çekya arasında Sayın Büyükelçimiz döneminde tesis edilen yakın ikili siyasi işbirliği de etkili oldu. Ödüllerden ikincisi ise Skoda Auto tarafından sunulan “Yaşam Boyu Onur Ödülü” idi. Bu 2 ödülü de alırken sizlerin katkı ve desteğini bir an olsun aklımdan çıkarmadım. Bunlar bana olduğu kadar sizlere de sunulan ödüllerdi. Geçtiğimiz günlerde Skoda Auto merkezinden yönetici bir grubu İstanbul’da ağırladık. Ülkemiz için 2024 yılının zor geçeceğinin konuşulduğunu bizlere söylediler. Ben de onlara ‘Bizim Türkiye’de öyle ortaklarımız var ki her şeyin üstesinden geliriz’ dedim. 2024 yılında da 45 bin adet için imzamızı attık. Genel Müdürümüz Zafer Başar liderliğindeki çok değerli ekip arkadaşlarım ve sizlerin de desteği ile bu rakama ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bir rekora imza atacağımıza ve satışlarımızı 45 bin adet seviyelerine taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu başaracak güç ve inanca sahibiz” diye konuştu.