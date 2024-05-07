Van'da kent merkezinde dolu, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

VAN'da sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı çevreyi yer yer beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin de uyarılarda bulunduğu kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanağın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren ve şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.

Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayında yağan kar mahalleyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, kent genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, buna bağlı sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, kaya düşmesi ve yüksek kesimlerdeki kara yolu geçitlerinde ulaşımda aksama gibi durumlara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.