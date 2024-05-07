TBMM'de Cumhuriyet Senatosu üyesi Bora için cenaze töreni

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YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora (89) için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Bora'nın cenazesi daha sonra Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Servet Bora, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün akşam Ankara'da hayatını kaybetti. Servet Bora için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Bora'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Bora'nın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Bora'nın cenazesi Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Servet Bora, 1939 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bora, serbest avukatlık ve hakimlik görevlerinde bulundu. 1979 yılında Cumhuriyet Senatosu Yozgat üyeliğine seçilen Bora, evli ve 2 çocuk babasıydı.