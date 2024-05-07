- Asayiş

Psikolojik sorunları olan kardeşi 16 yaşındaki ablasını öldürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da tüyler ürperten bir cinayet meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. (15), tartıştığı ablası Büşra Sıla İ.'yi (16) sırtından bıçaklayarak öldürdü.

13 yerinden bıçakladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emirhan İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Kaynak: DHA

07 May 2024 - 14:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi mask
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi
'Güvenilir gıda için sıkı denetim şart' mask
'Güvenilir gıda için sıkı denetim şart'
Günübirlik kiralanan evler mercek altında mask
Günübirlik kiralanan evler mercek altında
Vali Şahin'den asayiş raporu mask
Vali Şahin'den asayiş raporu
Düğünde korkunç olay! Duvağı toplamaya çalışırken kanlar için yere yığıldı mask
Düğünde korkunç olay! Duvağı toplamaya çalışırken kanlar için yere yığıldı
Korkunç yangın! Yandaki evlere de sıçradı mask
Korkunç yangın! Yandaki evlere de sıçradı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber