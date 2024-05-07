Psikolojik sorunları olan kardeşi 16 yaşındaki ablasını öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emirhan İ. ile ablası Büşra Sıla İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emirhan İ., mutfaktan aldığı bıçakla ablasını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Büşra Sıla İ., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Emirhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA