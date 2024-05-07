- Gündem

İzmir'de nikahta 'dua' tartışmasında müfettiş görevlendirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, nikaha katılan kişinin tören öncesi dua etmek istemesinin nikah memuru tarafından engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi görevlendiril...

İzmir'de nikahta 'dua' tartışmasında müfettiş görevlendirildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, nikaha katılan kişinin tören öncesi dua etmek istemesinin nikah memuru tarafından engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi. Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi. Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından "Resmi dairede dua olmaz' diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" ifadeleriyle paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tartışmalara neden olan konu ile ilgili harekete geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

07 May 2024 - 14:22 DHA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Gurbetçilerin gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında tedbir alındı mask
Gurbetçilerin gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında tedbir alındı
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı mask
Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne'deki inşaatının haziranda bitmesi hedefleniyor mask
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Edirne'deki inşaatının haziranda bitmesi hedefleniyor
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da mask
TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'da
Ateşli silahla vurulan akbaba öldü, profesörden 'Onlar sağlık polisi avlamayın' uyarısı geldi mask
Ateşli silahla vurulan akbaba öldü, profesörden 'Onlar sağlık polisi avlamayın' uyarısı geldi
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 32'nci turda da sonuç çıkmadı mask
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 32'nci turda da sonuç çıkmadı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber