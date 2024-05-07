İzmir'de nikahta 'dua' tartışmasında müfettiş görevlendirildi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, nikaha katılan kişinin tören öncesi dua etmek istemesinin nikah memuru tarafından engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi. Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi. Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından "Resmi dairede dua olmaz' diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" ifadeleriyle paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tartışmalara neden olan konu ile ilgili harekete geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.