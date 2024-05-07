Alanya'da otelde fenalaşan Rus turist hastanede öldü

ALANYA’NIN Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Leonid Kharitonov (57) odasında fenalaştı. Eşinin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kharitonov , müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi