Survivor Damla hakkında 'sinsi' ve 'iğrenç' denilince... Demet Akalın'dan beklenmeyen hareket

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor yarışması ve yarışmacıları, sık sık sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Son olarak Damla Can, kendi hakkında atılan bir tweet ile gündeme geldi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin"

Survivor birleşme partisine katılan Demet Akalın ise Damla Can ile ilgili yapılan paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Akalın, Twitter hesabından Damla Can'a "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin." tweetini beğenerek yine olay yarattı.

Akalın'ın bu hamlesi Damla Can'ın hayranlarını sinirlendi.