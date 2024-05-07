- Magazin

Survivor Damla hakkında 'sinsi' ve 'iğrenç' denilince... Demet Akalın'dan beklenmeyen hareket

ABONE OL Google News Sayfamız

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor All Star'da mücadele eden Damla Can'la ilgili yapılan bir paylaşıma verdiği tepkiyle dikkat çekti. Akalın'ın Damla Can ile ilgili 'sinsi' ve 'iğrenç' kelimelerinin kullanıldığı paylaşıma kayıtsız kalmaması ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Survivor Damla hakkında 'sinsi' ve 'iğrenç' denilince... Demet Akalın'dan beklenmeyen hareket mask
Survivor Damla hakkında 'sinsi' ve 'iğrenç' denilince... Demet Akalın'dan beklenmeyen hareket
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor yarışması ve yarışmacıları, sık sık sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Son olarak Damla Can, kendi hakkında atılan bir tweet ile gündeme geldi.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin"

Survivor birleşme partisine katılan Demet Akalın ise Damla Can ile ilgili yapılan paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Akalın, Twitter hesabından Damla Can'a "Bu kadar sinsi ve iğrenç olmak zorlamıyor mu Damla? İnşallah ilk kadın potasına girer ve defolur gidersin." tweetini beğenerek yine olay yarattı.

Akalın'ın bu hamlesi Damla Can'ın hayranlarını sinirlendi.

# Bir, Son, Sosyal, ilgili, Yer

07 May 2024 - 13:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Survivor'da gerilim trımanıyor: O isim üçüncü eleme adayı oldu! mask
Survivor'da gerilim trımanıyor: O isim üçüncü eleme adayı oldu!
Alkollü sürücü önce direğe çarptı; sonra duvardan düştü mask
Alkollü sürücü önce direğe çarptı; sonra duvardan düştü
Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı mask
Mehmet Ali Erbil'den şoke eden video: Dans edip para topladı
Türkan Şoray'dan kötü haber mask
Türkan Şoray'dan kötü haber
İrem Derici ile Gökhan Fırat aşkı bitti! mask
İrem Derici ile Gökhan Fırat aşkı bitti!
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu mask
Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber