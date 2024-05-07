Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

ALANYA Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı 07 BPJ 658 plakalı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.