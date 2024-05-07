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Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Alanya’da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi

Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi mask
Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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ALANYA Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı 07 BPJ 658 plakalı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, kişi, eğitim, Otomobil, Sürücü

07 May 2024 - 13:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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