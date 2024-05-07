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Alanya Belediyesi’nde karadelik

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Alanya Belediyesi önceki dönem yönetimi tarafından kiralanan ihtiyaç fazlası iş makinası ve binek araçlar iade edildi

Alanya Belediyesi’nde karadelik mask
Alanya Belediyesi’nde karadelik
Alanya Belediyesi’nde karadelik
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ALANYA Belediyesinin yeni yönetimince yapılan ihtiyaç - envanter çalışması sırasında ilk etapta 23 adet iş makinası ve aracın ihtiyaç fazlasını olduğu tespit edildi. Yeni belediye yönetimi iş makinası, pikap ve binek olarak kullanılan bu araçlar kiralama yapılan kişi ve kuruluşlara iade etti. Yapılan incelemeler sırasında ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen bu araçların Alanya Belediyesi'ne aylık maliyetinin 3 milyon TL, 8 aylık maliyetinin ise 24 milyon lira düzeyinde olduğu anlaşıldı. Yakıt gideri de düşünüldüğünde ihtiyaç fazlası araçların belediyeye toplam yıllık maliyetinin 30 milyon lirayı aştığı hesaplandı. Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç- envanter çalışmasının devam ettiği, belediye hizmetlerine dahil her alanda bu çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılacağı, belediye bütçesindeki karadeliklerin tek tek kapatılacağı, tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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07 May 2024 - 13:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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