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Survivor'da şampiyonluk oylaması bitti: İşte en çok oy alan yarışmacı

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Survivor All Star'da büyük finale geri sayım sürüyor... Acun Ilıcalı final öncesi yaptığı anketle şampiyonluk favorisi görülen yarışmacıyı belirledi.

Survivor'da şampiyonluk oylaması bitti: İşte en çok oy alan yarışmacı mask
Survivor'da şampiyonluk oylaması bitti: İşte en çok oy alan yarışmacı
Survivor'da şampiyonluk oylaması bitti: İşte en çok oy alan yarışmacı
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Survivor’da mücadele hız kesmeden devam ediyor.



Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024’te büyük finale yaklaşırken sosyal medya hesabında “Kim Şampiyon Olur?” anketi yaptı.


Anket sonucunda en çok oyu Ogeday Girişken aldı. 


Ogeday Girişken %70 oyla birinci sırada yer aldı.


2. sırada %54 oyla Nefise Karatay yer alırken, 


%48 oy ile Batuhan Karacakaya 3. oldu.

# devam, Sosyal, Yer

07 May 2024 - 13:34 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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