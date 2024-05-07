Survivor'da şampiyonluk oylaması bitti: İşte en çok oy alan yarışmacı

Survivor’da mücadele hız kesmeden devam ediyor.





Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024’te büyük finale yaklaşırken sosyal medya hesabında “Kim Şampiyon Olur?” anketi yaptı.





Anket sonucunda en çok oyu Ogeday Girişken aldı.





Ogeday Girişken %70 oyla birinci sırada yer aldı.





2. sırada %54 oyla Nefise Karatay yer alırken,





%48 oy ile Batuhan Karacakaya 3. oldu.