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Alanya Belediyesi'nde sıkıyönetim: İhtiyaç fazlası araçlar iade ediliyor

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Alanya Belediyesi'nde geçmiş dönem yönetimden kalan borçları temizlemek amacı ile başlatılan tasarruf politikalarına bir yenisi daha eklendi. İhtiyaç fazlası araç ve iş makinaları iade ediliyor.

Alanya Belediyesi'nde sıkıyönetim: İhtiyaç fazlası araçlar iade ediliyor mask
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İlk etapta 23 adet iş makinesi ve araç iade edildi. Bu sayede belediyeye aylık 3 milyon TL, 8 aylık ise 24 milyon TL tasarruf sağlandı. Yakıt giderleri de eklendiğinde toplam tasarruf 30 milyon lirayı aştı.

Belediye ihtiyaç-envanter çalışmasını sürdürüyor ve tüm alanlarda tasarruf sağlayacak. Bu sayede belediye bütçesindeki "kara delikler" kapatılacak ve tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatılacak.

# Bir, Belediye, araç

07 May 2024 - 13:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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