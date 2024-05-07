Alanya Belediyesi'nde sıkıyönetim: İhtiyaç fazlası araçlar iade ediliyor

İlk etapta 23 adet iş makinesi ve araç iade edildi. Bu sayede belediyeye aylık 3 milyon TL, 8 aylık ise 24 milyon TL tasarruf sağlandı. Yakıt giderleri de eklendiğinde toplam tasarruf 30 milyon lirayı aştı.
Belediye ihtiyaç-envanter çalışmasını sürdürüyor ve tüm alanlarda tasarruf sağlayacak. Bu sayede belediye bütçesindeki "kara delikler" kapatılacak ve tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatılacak.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.