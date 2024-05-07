Alanya Belediyesi'nde sıkıyönetim: İhtiyaç fazlası araçlar iade ediliyor

İlk etapta 23 adet iş makinesi ve araç iade edildi. Bu sayede belediyeye aylık 3 milyon TL, 8 aylık ise 24 milyon TL tasarruf sağlandı. Yakıt giderleri de eklendiğinde toplam tasarruf 30 milyon lirayı aştı.

Belediye ihtiyaç-envanter çalışmasını sürdürüyor ve tüm alanlarda tasarruf sağlayacak. Bu sayede belediye bütçesindeki "kara delikler" kapatılacak ve tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatılacak.