Ünlü oyuncu öyle bir cevap verdi ki; takipçisi yorumunu apar topar sildi

Güneşi Beklerken dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Hande Doğandemir uzun zamandır ekrandaki herhangi bir projede rol almıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Doğandemir, son olarak kendi markasının bir tanıtımını yaptı.
Hande Doğandemir'e bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun." yorumunda bulundu. Bu yorumuna sinirlenen Doğandemir takipçisine sert bir yanıt vererek şunları söyledi:
"Oyunculuğa devam, tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak, üreterek ilham vermek çok kıymetli, sen ne iş yapıyorsun ablacığım, önce terbiyeli olacaksın."
Doğandemir'in yanıtının ardından takipçisi yorumunu sildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.