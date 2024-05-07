Zeynep Bastık dantel geceliğe kayda girdi; görenler şoke oldu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son paylaşımıyla dikkatleri üzerinde topladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı birbirinden iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
DANTEL GECELİĞİ GÜNDEM OLDU
Bastık son olarak yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Dantel geceliğini giyip kayda giren Bastık o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Bastık'ın peş peşe paylaştığı iddialı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcıya takipçileri tarafından yorum ve beğeni geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.