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Zeynep Bastık dantel geceliğe kayda girdi; görenler şoke oldu

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık son paylaşımıyla herkesi şoke etti. Dantel geceliğini giyip kayda giren Bastık'ın paylaştığı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zeynep Bastık dantel geceliğe kayda girdi; görenler şoke oldu mask
Zeynep Bastık dantel geceliğe kayda girdi; görenler şoke oldu
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son paylaşımıyla dikkatleri üzerinde topladı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı birbirinden iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

DANTEL GECELİĞİ GÜNDEM OLDU

Bastık son olarak yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Dantel geceliğini giyip kayda giren Bastık o anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Bastık'ın peş peşe paylaştığı iddialı kareler sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcıya takipçileri tarafından yorum ve beğeni geldi. 

Zeynep Bastık dantel geceliğe kayda girdi; görenler şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi

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07 May 2024 - 13:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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