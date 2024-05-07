Din adamına suikast girişimi! Şans eseri ölmekten kurtuldu

Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde bulunan Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde Pazar günü meydana gelen olayda papaz ölümle burun buruna geldi. Kilisenin papazı Germany, vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı. Saldırgan, Germany’e yaklaşarak silahını doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Kilisenin diyakozu Clarence McCallister, hızlı davranarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve silahı aldı.
'HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM'
ABD medyasına konuşan Germany, “Hala burada olduğum için şanslıyım” dedi. Kızının da ayin sırasında kilisede olduğunu belirten Germany, “Kızımın yaşananları gördükten sonra yıkılışını izlemek bile insana bir şekilde dokunuyor. Onu yere yatırdığımızda bana hiç karşı koymadı. Daha sonra polis arabasında onunla konuştuğumda benden özür diledi” dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.