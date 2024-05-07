Ehliyet sahiplerine son uyarı geldi: 15 TL için 12.000 TL ceza ödemeyin

Trafikte aktif olarak araç kullanan sürücüler için çok kritik bir bilgilendirme yapıldı. B sınıfı ehliyet sahipleri, belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.



Bu kritik öneme sahip ödemenin yapılmaması durumunda, sürücülerin karşılaşacakları ceza ise 12 bin TL'yi bulacak.



Ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenirken, 2016 yılından önce alınan tüm ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde, 2025 yılında çok ağır para cezaları uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ VE KESİLECEK CEZALAR

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış olan ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirilmiş olup, belirlenen süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.



Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeli, aksi halde trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere çok büyük para cezası kesilecek.



EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri önceden hazırlaması ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekmektedir. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:



-Kimlik kartı veya pasaport

-Güncel biyometrik fotoğraf

-Geçerli bir sağlık raporu

-Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

-Mevcut ehliyet

-Adli sicil kaydı

-Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.



Eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen süreçlerde daha da artması beklenmektedir. Bu cezalardan kaçınmak için 15 TL’lik yenileme ücretini ödemeyi unutmayın.