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Alanya'da denetimler sıklaştı. Numune örnekleri laboratuvara gönderildi

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Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da da denetim operasyonlarını sıklaştırdı. Bu yıl 5 ayda 1650 işletmenin denetlendiği açıklandı.

Alanya'da denetimler sıklaştı. Numune örnekleri laboratuvara gönderildi mask
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İlçe Tarım Müdürlüğü Alanya’da 2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeye denetim yaparak toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uyguladı. Tarım Bakanlığı’nın da talimatıyla birlikte Alanya’da işletmelerin halk sağlığı açısından gözetim altında tutulduğunu belirtelerek çalışmaların yaz sezonu öncesi daha da sıklaştırıldı.

1650 İŞLETME DENETLENDİ

2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeye denetim yaparak toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uygulandı. Gıda da 110 numune örneği alkolden ise 35 numune örneği alındı. 20 işletmeye ise uyarı verilerek süre tanındı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya

07 May 2024 - 11:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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