Alanya'da denetimler sıklaştı. Numune örnekleri laboratuvara gönderildi

İlçe Tarım Müdürlüğü Alanya’da 2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeye denetim yaparak toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uyguladı. Tarım Bakanlığı’nın da talimatıyla birlikte Alanya’da işletmelerin halk sağlığı açısından gözetim altında tutulduğunu belirtelerek çalışmaların yaz sezonu öncesi daha da sıklaştırıldı.
1650 İŞLETME DENETLENDİ
2024 yılının ilk 5 ayında bin 650 işletmeye denetim yaparak toplamda 12 işletmeye 380 bin TL cezai işlem uygulandı. Gıda da 110 numune örneği alkolden ise 35 numune örneği alındı. 20 işletmeye ise uyarı verilerek süre tanındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.