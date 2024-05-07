- Asayiş

Balkondan eve giren eski sevgili dehşeti yaşattı

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Niğde'de Emircan Ö. (28), kız arkadaşının evinde balkondan giren kadının eski sevgilisi G.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetten sonra kaçan şüpheliyi yakalanması için çalışma sürüyor.

Balkondan eve giren eski sevgili dehşeti yaşattı mask
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Emircan Ö., kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında G.Ö., Emircan Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Emircan Ö. caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan G.Ö. ise olay sonrası kayıplara karıştı. 

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emircan Ö., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, G.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Emircan Ö.'nin sevgilisi D.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: DHA

# Bir, Polis

07 May 2024 - 11:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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