TCKN SONU 0,2,4,6,8 BİTENLERE ANINDA 10 BİN TL ÖDEME!

Vakıfbank, müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kimlik kartı numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, veya 8 ile biten müşterilere özel olarak sunulan bu kampanya kapsamında 10 bin TL’ye kadar şipşak kredi imkanı sağlanacak. Başvurular, bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Kimlik numarasıyla giriş yaparak başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak krediye başvurabilirsiniz.
Başvurular, banka yetkilileri tarafından incelendikten sonra onaylanan müşterilerin ödemeleri otomatik olarak hesaplara yatırılacak. Ancak belirlenen süre içinde taksit ödemelerini yapmayan müşteriler gecikme faizi ve cezai ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabilirler. Kredi kampanyası ile ilgili detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesinden edinebilirsiniz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.