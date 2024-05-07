- Ekonomi

TCKN SONU 0,2,4,6,8 BİTENLERE ANINDA 10 BİN TL ÖDEME!

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Vakıfbank, kimlik numarasının son hanesine göre müşterilerine 10 bin TL’ye kadar ödeme yapacak bir kredi kampanyası başlattı. Detaylar haberimizde!

TCKN SONU 0,2,4,6,8 BİTENLERE ANINDA 10 BİN TL ÖDEME! mask
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Vakıfbank, müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kimlik kartı numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, veya 8 ile biten müşterilere özel olarak sunulan bu kampanya kapsamında 10 bin TL’ye kadar şipşak kredi imkanı sağlanacak. Başvurular, bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Kimlik numarasıyla giriş yaparak başvuru formunu doğru ve eksiksiz doldurarak krediye başvurabilirsiniz.

Başvurular, banka yetkilileri tarafından incelendikten sonra onaylanan müşterilerin ödemeleri otomatik olarak hesaplara yatırılacak. Ancak belirlenen süre içinde taksit ödemelerini yapmayan müşteriler gecikme faizi ve cezai ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabilirler. Kredi kampanyası ile ilgili detaylı bilgileri bankanın resmi internet sitesinden edinebilirsiniz.

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07 May 2024 - 11:42 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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