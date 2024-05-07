07 May 2024 - 10:52- Asayiş G:

Antalya'da kıskançlık krizi! Eski eşini başkasıyla görünce eline bıçağı aldı ve...

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Serik'te Erkan Ozan (29), çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.yi (28) 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi (28) 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Antalya'da kıskançlık krizi! Eski eşini başkasıyla görünce eline bıçağı aldı ve... mask
Antalya'da kıskançlık krizi! Eski eşini başkasıyla görünce eline bıçağı aldı ve...
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Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle görünce taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı. Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., başka bir hastaneye sevk edildi. Volkan G.'nin ise tedavisi sürüyor.

Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık

07 May 2024 - 10:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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