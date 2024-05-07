Babasının bıçakladığı genç kadın 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay günü Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin babası Yunus Yılmaz hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavi gören Buse Erkin, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç kadının 8 aylık kızının olduğu öğrenildi.
BABANIN 38 SUÇ KAYDI OLDUĞU ANLAŞILDI
Hastanede tedavisi tamamlanan Yunus Yılmaz, polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu gerçekleştiren Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.