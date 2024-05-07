Taksinin çarptığı köpeğin kalça kemiği kırıldı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde taksinin çarptığı sokak köpeğinin kalça kemiği kırıldı. Kendi köpeğini gezdirirken kazayı gören Zerrin Çeliktaş, hayvanı veterinere götürdükten sonra kazanın ardından kaçan taksi şoförü O.A.'dan şikayetçi oldu. Çeliktaş, “Sokak köpeğine çarpıp gittiği için şikayetçi olduk. Kaza olduğu yerde onlarla ilgilensinler. Bu şahıs orada bizimle ilgilenseydi, gelip bu köpeğe baksaydı hiç bunlar olmayacaktı. Vicdan meselesi bu. Hiçbir şekilde ilgilenmedi, bağırıp çağırıp gitti” dedi.

Olay, 3 Mayıs’ta Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Bahar Sokak’ta meydana geldi. O.A. idaresindeki 67 T 0309 plakalı taksi, mahallelinin ‘Karamel’ ismini verdiği sokak köpeğine çarptı. Aracı durdurup inen O.A., tamponu kontrol ettikten sonra yoluna devam etti. Bu sırada kendi köpeğini gezdiren Zerrin Çeliktaş, durumu görüp arkadaşlarına ve belediyeye haber vererek sokak köpeği için yardım çağırdı. Zonguldak’ta özel bir veteriner kliniğine getirilen köpek, tedavi altına alındı. Köpeğin kalçasının kırıldığı tespit edilerek ameliyatla, kalça ile bacağı bağlayan eklemi alındı. Köpeğin tedavi masrafı olan 20 bin lira ise hayvansever Çeliktaş ve arkadaşı Esra Üstünkol tarafından karşılandı. Hayvanseverlerin taksi şoförü O.A.’dan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

15 GÜN KLİNİKTE KALACAK

Köpeğin 15 gün boyunca klinik tedavi görmesi gerektiğini ifade eden Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “Vaka kazayla bize geldi. Etrafında kanlar vardı, yürüyemiyordu. Çektiğimiz röntgen sonucunda, femur başının ekleminden çıktığını ve boşa düştüğünü gördük. Ameliyata aldık. Şu an genel durumu çok iyi. Yaklaşık 15 günlük daha tedavisi var. Sonrasında sokağına geri dönebilir. Böyle durumlar adı üstünde kaza, dikkatli de olsa bu insanın başına gelebiliyor. Böyle durumlarda eğer üstleneceklerse özel veteriner kliniğine, eğer belediye veya devlet kapalıysa özel klinikler yine yardımcı olur. Eğer üstlenmeyeceklerse en azından belediye veya barınak görevlilerine haber verip onların alması ve canlının tedavisi yapılması sağlanabilir” dedi.

‘KÖPEK TAMPONUN ALTINA GİRDİ’

Köpeğin taksinin altından çırpınarak çıktığı anı unutamadığını ifade eden Zerrin Çeliktaş, “Olay, köpeğimi gezdirirken önümde gerçekleşti. Köpek hızlıca taksinin tamponunun altına girdi ve orada kendisi acı çekerek çıktı. Sonra taksici arabadan indi, köpek oradan çıktıktan sonra sadece tamponuna baktı. Ben orada ‘Yardım edelim’ dedim. Sürücünün dediği, ‘Onun hiçbir şeyi yok, olan benim arabama oldu.’ Tamponunu düzeltti, ben o sırada onunla ilgilenmeyi bırakıp yardım için telefona sarıldım. Bir sürü kişiyi aradım, sağ olsun herkes yardımcı oldu. Sesi duyup gelenler de orada tartışmaya girdi. Taksici hakaret de etmiş. Sonradan bu kişi müşterisini almak için gitti” diye konuştu.

‘SOKAK KÖPEĞİNE ÇARPIP GİTTİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUK’

Şikayetçi olduklarını söyleyen Çeliktaş, “Sokak köpeğine çarpıp gittiği için şikayetçi olduk. Bu olayın herkese örnek olmasını istiyorum. Yapılan hiçbir şeyin cezasız kalmamasını istiyorum. Kaç gündür köpeğin o hali gözümüzün önünden gitmiyor ve kaç gündür uğraşıyoruz. O insan rahatlıkla işini yapıyor, hayatına devam ediyor. Kimse hız yapmasın, sokaklarda canlılar yaşıyor. Onlar dilsiz canlılar, onlar bir şey anlatmıyor diye ve hakları yok diye de bunlar yapılmamalı. Kaza olduğu yerde onlarla ilgilensinler. Bu şahıs orada bizimle ilgilenseydi, gelip bu köpeğe baksaydı hiç bunlar olmayacaktı. Vicdan meselesi bu. Hiçbir şekilde ilgilenmedi, bağırıp çağırıp gitti” ifadelerini kullandı.