07 May 2024 - 10:20- Gündem G:

'Antalya Bizans', 'Türk Özerk Bölgesi(Rusya'nın)' Antalya'da yapılan Rus toplantısında akıl almaz ifadeler

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Antalya'da yapılan 'İsa Fest' ismi verilen bir toplantıda Antalya'yı Bizans toprağı olarak tanımlayan konuşmalar ülke genelinde infiale sebep oldu.

'Antalya Bizans', 'Türk Özerk Bölgesi(Rusya'nın)' Antalya'da yapılan Rus toplantısında akıl almaz ifadeler
'Antalya Bizans', 'Türk Özerk Bölgesi(Rusya'nın)' Antalya'da yapılan Rus toplantısında akıl almaz ifadeler
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Antalya'da Rus hristiyanların yaptıkları 'İsa Fest' temalı toplantıda kullanılan ifadeler 'Neler oluyor' dedirtti.

Zafer Partisi Antalya İl Başkanı Mert Özmutlu tarafından paylaşılan video büyük tepki topladı.

Açıkça misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü görülen toplantıda kullanılan ifadeler tepki çekti.

Koınuşmacının kullandığı ifadelerden bazıları;

'İsa Fest 5 Mayıs'ta, herkes burada olmalı. Başka yerlerden başka şehirlerden de gelin. Nasıl ki Müslümanlar hacca dünyanın her yerinden hacıları gönderiyor, nasıl ki Yahudiler kendi kutsal paskalya ve bayramında kendi kutsallarının etrafında toplanıyor. Tüm dünyanın Hristiyanları, Yahudi ve Müslümanlar da dahil 5 Mayıs Antalya/Bizans Türk Özerk bölgesi (Rusya'nın) 'İsa Fest' için toplanıyoruz. Tüm işlerinizi bırakın, siz buradayken tüm işleriniz düzelecek'

# Bir

07 May 2024 - 10:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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