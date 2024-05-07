'Antalya Bizans', 'Türk Özerk Bölgesi(Rusya'nın)' Antalya'da yapılan Rus toplantısında akıl almaz ifadeler

Antalya'da Rus hristiyanların yaptıkları 'İsa Fest' temalı toplantıda kullanılan ifadeler 'Neler oluyor' dedirtti.
Zafer Partisi Antalya İl Başkanı Mert Özmutlu tarafından paylaşılan video büyük tepki topladı.
Açıkça misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü görülen toplantıda kullanılan ifadeler tepki çekti.
Koınuşmacının kullandığı ifadelerden bazıları;
'İsa Fest 5 Mayıs'ta, herkes burada olmalı. Başka yerlerden başka şehirlerden de gelin. Nasıl ki Müslümanlar hacca dünyanın her yerinden hacıları gönderiyor, nasıl ki Yahudiler kendi kutsal paskalya ve bayramında kendi kutsallarının etrafında toplanıyor. Tüm dünyanın Hristiyanları, Yahudi ve Müslümanlar da dahil 5 Mayıs Antalya/Bizans Türk Özerk bölgesi (Rusya'nın) 'İsa Fest' için toplanıyoruz. Tüm işlerinizi bırakın, siz buradayken tüm işleriniz düzelecek'
Kendini Bizans olarak tanımlayan Rus grup Antalya’da isa fest adı altında bir festival düzenliyor ve hadlerini aşarak Antalya ya bizans toprağı deme gafletinde bulunuyorlar. Açıkça misyonerlik faaliyeti içinde bulunan bu hadsizlere neden göz yumuluyor ve billboardlardan reklam… pic.twitter.com/SBvSpEKphx— Mert Özmutlu (@Mertozmutlu7) May 5, 2024
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.