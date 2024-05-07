Sosyal medyada paylaştığı video ile olay oldu

Cihan Ünal'ın kızı, Yağmur Ünal'ın da ablası olan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Irmak Ünal, 2021'de radikal bir karar alarak oyunculuğu bıraktığını açıklayarak Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile gündeme oturdu.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Bikinili dans ettiği videonun altına "Vücut kontrol dansı" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaştığı videoya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.