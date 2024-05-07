Sosyal medyada paylaştığı video ile olay oldu

Cihan Ünal'ın kızı, Yağmur Ünal'ın da ablası olan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Irmak Ünal, 2021'de radikal bir karar alarak oyunculuğu bıraktığını açıklayarak Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile gündeme oturdu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bikinili dans ettiği videonun altına "Vücut kontrol dansı" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaştığı videoya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi