Yeni salgın alarmı! Eğitime ara verildi

Nijerya'da Eğitim ve Sermaye Geliştirme Bakanlığından Adamawa Eyaleti Daimi Sekreteri Aisha Umar, yaptığı açıklamada, eyaletin Mubi ve Gombi bölgelerindeki kızamık salgını nedeniyle eyaletteki tüm okullarda geçici olarak eğitime ara verildiğini belirtti. Umar, öğrencilerin 13 Mayıs'ta yeniden okula başlayabileceklerini sözlerini ekledi.

42 KİŞİ ÖLDÜ





Adamawa eyaletinde 308 çocuk kızamıktan etkilenmiş, salgın nedeniyle 42 çocuk hayatını kaybetmişti.

KIZAMIK BELİRTİLERİ

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklıkla başlayan, sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık; kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi