Buzları çözülen Çıldır Gölü'nde balık bereketi yüzleri güldürdü

ARDAHAN’ın Çıldır Gölü'nün kışın buz tutan yüzeyinin tamamen çözülmesiyle balıkçıların sandalla balık avı mesaisi başladı. Gölden çekilen ağları dolduran balıklar, yüzleri güldürdü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin, 124 kilometrekare alanıyla Van'dan sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kışın buz tutan yüzeyi, havaların ısınmasıyla çözüldü. Kışın 'bulak' adı verilen delikler açarak Eskimolar gibi balık avlayan balıkçılar, buzların erimesiyle sandallarıyla göle açılıp ilk ağları attı. Bir gün sonra çekilen ağlara takılan çok sayıda balık, yüzleri güldürdü.

'GÜNLÜK ORTALAMA 20-25 KİLOGRAM AVLIYORUZ'

Çıldır Gölü'nde yaklaşık 10 yaşından itibaren balık avladığını söyleyen Atanur Dursun (50), sezona bereketli başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Baharın gelmesiyle beraber buzlar çözüldü. Kışın buzda av yapıyorduk, şimdi sandalla ava çıkıyoruz. Bereketli bir başlangıç yaptık, bu sezon balık sayısında artış var. 15 Mayıs'ta av yasağı başlayacak. Biz de o zamana kadar ekmek paramızı kazanacağız. Günlük ortalama 20-25 kilogram balık avlıyoruz. Bu balıkları genellikle köylerimizde ve pazarda satıyoruz. Kefal, şafak türlerini 50 liradan, sarı sazan balığını ise 150 liradan satıyoruz. Gölde son yıllarda aşırı bir kirlenme var. Bunu göle attığımız ağlarda görebiliyoruz. Kirliliğe bağlı ileriki günlerde balık sayısında da düşüş olabilir."