Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamaları ile ilgili önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin milyonların beklediği açıklamayı yaptı.

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; 20 bin öğretmenin atanması konusunda uzlaşıldı.

Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597. Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. "

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