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Tarihi konak yangında küle döndü

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Amasya'da 100 yıllık 2 katlı tarihi konakta çıkan yangın, yanındaki 4 binaya daha sıçradı. Uzun uğraşlar sonunda söndürülen yangında konağın sahibi de hayatını kaybetti.

Tarihi konak yangında küle döndü mask
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İddiaya göre, Vedat Sayar’a ait tarihi konakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Olay yerine çevre sakinlerinin ihbarıyla polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.

SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı.Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Kaynak: DHA

# Yangın, Polis

07 May 2024 - 09:27 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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