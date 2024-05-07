Tarihi konak yangında küle döndü

İddiaya göre, Vedat Sayar’a ait tarihi konakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Olay yerine çevre sakinlerinin ihbarıyla polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.
SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ
Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı.Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.