Tarihi konak yangında küle döndü

İddiaya göre, Vedat Sayar’a ait tarihi konakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 binaya daha sıçradı. Olay yerine çevre sakinlerinin ihbarıyla polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı.

SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Konağın içinde yapılan kontrollerde Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı.Tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda da maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Kaynak: DHA