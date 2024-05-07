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Antalya ve pek çok kentte "Narkoçelik-15" operasyonu: 363 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen "Narkoçelik-15" operasyonlarında 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyonkarahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

363 ŞÜPHELİ YAKALANDI

936 ekip, 2 bin 340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı operasyonlarda 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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07 May 2024 - 09:21 - Gündem

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