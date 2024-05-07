- Asayiş

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi

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ANKARA’da seyir halinde bulunan otomobil, park halindeki kamyona çarptı.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi can verdi
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ANKARA’da seyir halinde bulunan otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ecevit Güneş hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ecevit Güneş'in kullandığı 06 PNF 27 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 PCH 25 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ecevit Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan Güneş'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga gönderildi. Tanınmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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07 May 2024 - 09:09 DHA Ankara- Asayiş

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