Park halindeki kamyon canını aldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Ecevit Güneş'in kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ecevit Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan Güneş'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga gönderildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA