- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor

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Antalya ve Alanya gibi gözde yerler başta olmak üzere artık ev almak gittikçe zorlaşmaya başladı. Mayıs 2024'te konut kredisi faizlerinde son durum belli oldu. En düşük faiz oranı yüzde 3,05

Antalya ve Alanya'da ev almak hayal oldu. Yükselmeye devam ediyor mask
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Başta Antalya ve Alanya popüler gözde yerler olmak üzere ortalama konut fiyatları 5 milyon liraya yaklaştı. Konut kredilerinde faiz oranları ise bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki 2 milyon lira konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi Mayıs 2024 itibariyle ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç TL, faize ödediğiniz para ne kadar?

İşte başlıca bankalarda konut kredisindeki son durumlar:

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 84 bin 412 Tl

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin 560 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 129 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 152 bin TL

ZİRAAT BANKASI 

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Taksit: 76 bin 683 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 22 bin TL

Toplam Faiz Tutarı: 2 milyon 201 bin TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 222 bin TL

VAKIFBANK 

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 86 bin 358

Kredi Tahsis Ücreti: 17 bin 374 TL

Toplam Faiz Tutarı: 8 milyon 363 bin TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 380 bin TL

AKBANK 

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 62 bin 704 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 620 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 524 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 549 bin TL

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 65

Kredi Tahsis Ücreti: 24 bin 794 TL

Toplam Faiz Tutarı: 5 milyon 850 bin TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 884 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, yüzde, Antalya, Alanya, garanti

07 May 2024 - 08:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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