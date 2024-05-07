Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Açıklamaları ve yaptıklarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Mika Can Raun uzun süredir görünümündeki değişimle şaşırtıyor. Cinsiyet ve görünümünü değiştirmek için sayısız estetik operasyon geçiren Raun son olarak Tayland'da cinsiyet geçiş operasyonuyla süreci tamamlamıştı. Yaptığı açıklamada ise tüm bu operasyonların 2,5 milyon TL olduğunu söylemişti.

BABASIYLA SEVGİLİSİ AĞAÇTAN MEYVE TOPLADI

Mika Raun, Batu diye seslendiği ancak yüzünü göstermediği sevgilisini ailesinin yanına Büyükada'ya götürdü. Ünlü isim sevgilisi ve babasının ağaçtan meyve topladığı, birlikte yemek yedikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mika Raun daha sonra sevgilisini aile dostlarıyla tanıştırdı.

Kaynak: Haber Merkezi