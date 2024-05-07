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Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı

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Sosyal medya fenormeni Mika Can Raun, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adeta bambaşka birine dönüşmüştü. Ünlü fenomen yüzünü göstermediği sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı mask
Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı
Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı
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Açıklamaları ve yaptıklarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Mika Can Raun uzun süredir görünümündeki değişimle şaşırtıyor. Cinsiyet ve görünümünü değiştirmek için sayısız estetik operasyon geçiren Raun  son olarak Tayland'da cinsiyet geçiş operasyonuyla süreci tamamlamıştı. Yaptığı açıklamada ise tüm bu operasyonların 2,5 milyon TL olduğunu söylemişti.

BABASIYLA SEVGİLİSİ AĞAÇTAN MEYVE TOPLADI

Mika Raun, Batu diye seslendiği ancak yüzünü göstermediği sevgilisini ailesinin yanına Büyükada'ya götürdü. Ünlü isim sevgilisi ve babasının ağaçtan meyve topladığı, birlikte yemek yedikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mika Raun daha sonra sevgilisini aile dostlarıyla tanıştırdı.

Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Mika Raun sevgilisini babasıyla tanıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, Sosyal, aile

07 May 2024 - 07:58 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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