Yola fırlayan çakal zincirleme kazaya neden oldu

Gece saatlerinde Ereğli-Alaplı yolunun Tersaneler mevkisinde meydana gelen kazada iddiaya göre Hamza İ.’nin kullandığı motosiklet bir anda yola fırlayarak çakala çarpıp devrildi. Bu sırada arkasından gelen Uğur U. yönetimindeki, Timuçin G. yönetimindeki ve Samet B. idaresindeki otomobiller, motosikletliye çarpmamak için ani fren yapınca zincirleme kazaya neden oldular.
6 YARALI
Çakala çarpan motosikletli Hamza İ. ile otomobillerde bulunan Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U. ve Samet B. yaralandı. Çakal da olay yerinde öldü.Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.