- Asayiş

Yola fırlayan çakal zincirleme kazaya neden oldu

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Zonguldak'ta gece saatlerinde yola fırlayan çakal zincirleme kazaya neden oldu. 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yola fırlayan çakal zincirleme kazaya neden oldu mask
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Gece saatlerinde Ereğli-Alaplı yolunun Tersaneler mevkisinde meydana gelen kazada iddiaya göre Hamza İ.’nin kullandığı motosiklet bir anda yola fırlayarak çakala çarpıp devrildi. Bu sırada arkasından gelen Uğur U. yönetimindeki, Timuçin G. yönetimindeki ve Samet B. idaresindeki otomobiller, motosikletliye çarpmamak için ani fren yapınca zincirleme kazaya neden oldular.

6 YARALI

Çakala çarpan motosikletli Hamza İ. ile otomobillerde bulunan Timuçin G., Sibel G., İkra G., Uğur U. ve Samet B. yaralandı. Çakal da olay yerinde öldü.Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, Gelen, öldü, Motosiklet

07 May 2024 - 07:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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