- Asayiş

Aile faciası! Baba, önce eşi ve oğlunu sonra ise kendini vurdu

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Tekirdağ'da dün gece bir aile faciası yaşandı. Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre’yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra hayatına son verdi.

Aile faciası! Baba, önce eşi ve oğlunu sonra ise kendini vurdu mask
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İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı. İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde  anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis evde kapsamlı inceme yaptı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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07 May 2024 - 07:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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