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Gemi karaya oturdu; trafik askıya alındı

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İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Gemi karaya oturdu; trafik askıya alındı mask
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı;

KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

# Yer, İstanbul

07 May 2024 - 07:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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